Der KI-Boom geht in die nächste Phase. Milliarden fließen weiterhin in Chips, Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Software. Doch je größer der Boom wird, desto genauer müssen Anleger hinschauen: Nicht jedes Unternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, wird am Ende zu den Gewinnern gehören.Während einige Firmen von steigenden Investitionen und einer wachsenden Nachfrage profitieren, kämpfen andere mit hohen Kosten, überzogenen Erwartungen oder einer zu schwachen Marktposition. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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