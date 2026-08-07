Unternehmen liefern starke Quartalszahlen, doch an den Börsen führt das längst nicht automatisch zu steigenden Kursen. Besonders an der Wall Street geraten selbst Aktien unter Druck, deren Konzerne die Erwartungen übertreffen oder ihre Prognosen anheben. Auch die laufende Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt zeigt, wie entscheidend inzwischen einzelne Schwachstellen und der weitere Ausblick sind.364 Unternehmen schlagen die Prognosen Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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