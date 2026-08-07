Gemeinsam mit L&G und Texel hat Finance in Motion eine neue Möglichkeit vorgestellt, über die eigene Fremdkapital-Emissionsplattform privates Kapital zu mobilisieren: Vermögenswerte aus den Impact-Investment-Aktivitäten des Unternehmens können bei privaten institutionellen Investoren platziert werden. Das setzt Kapital für neue, wirkungsstarke Investitionen frei. Die Entwicklung zeigt, wie innovative Strukturierung dazu beitragen kann, Blended Finance effizienter zu skalieren und zugleich die Rolle privaten Kapitals in nachhaltigen Anlagestrategien zu stärken. Die Plattform, die Finance in Motion im Rahmen seiner Erfahrung in Strukturierung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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