Mainz (ots) -
Woche 33/26
Mi., 12.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
Film von Maxie Römhild und Aron Doll
Kamera: Timo Höft
Deutschland 2026
Im Streaming: 12. August 2026, 18.00 Uhr bis 5. August 2031
Fr., 14.8.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Kulturkampf in Sachsen-Anhalt
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6329292
Woche 33/26
Mi., 12.8.
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22.45 Die Spur (HD/UT)
Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
Film von Maxie Römhild und Aron Doll
Kamera: Timo Höft
Deutschland 2026
Im Streaming: 12. August 2026, 18.00 Uhr bis 5. August 2031
Fr., 14.8.
23.30 aspekte
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