Der DAX hat am Freitagnachmittag auf neue Arbeitsmarktdaten aus den USA mit einem Kurssprung reagiert und ein neues Allzeithoch markiert. Vor allem der überraschende Stellenabbau sorgt an der Börse für Erleichterung. Gleichzeitig liefert die gesunkene Arbeitslosenquote keinen Hinweis auf einen abrupten Einbruch der US-Konjunktur.Die neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt sind deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Im Juli gingen außerhalb der Landwirtschaft 23.000 Stellen verloren. Volkswirte hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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