Der US-Arbeitsmarkt hat im Juli enttäuscht. Statt der erwarteten 80.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft meldete das Arbeitsministerium in Washington einen Rückgang um 23.000 Jobs. Das ist ein deutlicher Dämpfer. Und als wäre das nicht genug, wurden die Beschäftigtenzahlen der beiden Vormonaten nachträglich um insgesamt 103.000 Stellen nach unten korrigiert. Schwächer als gedacht Volkswirte hatten im Schnitt mit einem soliden Aufbau von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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