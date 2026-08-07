Die Heidelberg Materials-Aktie steht erneut unmittelbar vor der wichtigen Unterstützung bei 159,80 €. In meiner vorherigen Analyse hatte genau dieses Niveau im Mittelpunkt gestanden. Damals wurde die Marke verteidigt und eine kräftige Gegenbewegung bis in den Bereich knapp unter 200 € folgte. Inzwischen ist dieser Impuls nahezu vollständig verpufft und mit aktuell 161,70 € müssen die Bullen abermals liefern. Die Schlüsselunterstützung steht erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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