Im Chipsektor geht es heute wieder aufwärts. Sowohl in Europa als auch in den USA dreht die Stimmung spürbar ins Positive, nachdem die vergangenen Wochen eher zäh verliefen. Auslöser ist ein starker Quartalsbericht von Microchip Technology, dem US-Halbleiterunternehmen, das im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt ist und mit seinem Ausblick die Erwartungen übertroffen hat. Microchip Technology liefert Vorbörslich in New York legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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