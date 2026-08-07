Manchmal liefert der reine Zufall die besten Daten. Ein ungeplanter Einschlag auf der Mondoberfläche zeigt aktuell nicht nur die Folgen von irdischem Weltraumschrott, sondern liefert auch hochauflösendes Anschauungsmaterial. Am Mittwoch, dem 5. August 2026, ist die tonnenschwere Oberstufe einer ausgedienten Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX auf der Oberfläche des Mondes eingeschlagen. Wie Phys.org unter Berufung auf offizielle Bestätigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n