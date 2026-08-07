Die Verbreitung künstlicher Intelligenz stellt Bildungseinrichtungen vor immense Herausforderungen. Während viele Länder noch über den richtigen Umgang diskutieren, greift ein europäischer Nachbar nun zu durchaus drastischen Maßnahmen im Schulalltag. Das dänische Bildungsministerium in Kopenhagen hat ein sofortiges Maßnahmenpaket zur Eindämmung von durch künstliche Intelligenz unterstützten Täuschungsversuchen an Gymnasien erlassen. Wie die britische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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