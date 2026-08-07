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Dow Jones News
07.08.2026 15:21 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. August 2026 (33. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. August 2026 (33. KW) 

=== 
 M O N T A G, 10. August 2026 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 
  18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H 
    - SG/Börsenfeiertag: Singapur 
 
D I E N S T A G, 11. August 2026 
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1H 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Vorläufiges Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H (11:00 PK) 
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 PK) 
  08:00 DE/Inlandstourismus Juni und 1H 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 
     im Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli 
  00:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1H 
    - DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz 1H 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
M I T T W O C H, 12. August 2026 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
     (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, 
     ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 
  07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q 
  19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
 
D O N N E R S T A G, 13. August 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli 
*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q (08:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 1H 
  07.35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
 
F R E I T A G, 14. August 2026 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK) 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 2Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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