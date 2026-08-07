DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August 2026 (34. KW)
=== M O N T A G, 17. August 2026 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August - KR/Börsenfeiertag Korea D I E N S T A G, 18. August 2026 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis 08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q 08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 2Q *** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli M I T T W O C H, 19. August 2026 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli D O N N E R S T A G, 20. August 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H F R E I T A G, 21. August 2026 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August ===
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