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Am 5. August flossen 244,4 Millionen Dollar in die amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin, allein 196,8 Millionen davon in den IBIT von BlackRock. Der Kurs steht trotzdem weiter bei rund 64.900 Dollar und unter jeder wichtigen Durchschnittslinie. Genau diese Lücke zwischen frischem Kapital und stehendem Kurs macht jede Bitcoin Prognose in diesem Sommer schwierig. Warum bewegt sich der größte Coin der Welt so wenig, obwohl institutionelles Geld in dieser Menge hereinkommt? Die Antwort liegt in einer einzigen Linie im Chart und in einer Bewertung von 1,33 Billionen Dollar. Dieser Artikel zeigt die Marken, die Ziele der Analysten und wohin das Kapital wandert, das nicht warten will.

Bitcoin Prognose: Eine einzige Linie blockiert seit drei Wochen jeden Ausbruch

Bitcoin steht am 5. August bei rund 64.271 Dollar und damit 0,62 Prozent höher als am Vortag, wie wallstreet-online berichtet. Einen Tag zuvor flossen bereits mehr als 170 Millionen Dollar in die Spot-ETFs, davon 111,43 Millionen in den IBIT. Trotzdem kommt der Kurs seit drei Wochen nicht über eine einzige Marke hinaus, an der sich jede Bitcoin Prognose in diesem Sommer abarbeitet.

Die 50-Tage-Linie liegt bei 64.587 Dollar und hat seit Mitte Juli jeden Versuch abgewiesen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 72.569 Dollar und zeigt den Rückstand. Gelingt der Sprung, rücken 66.000 und danach 67.025 Dollar in den Blick, andernfalls führt der Weg zurück in die Zone um 62.662 Dollar.

Laut kagels-trading notiert Bitcoin rund 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.199 Dollar aus dem Oktober 2025. Der Basisfall für den August liegt bei 67.000 Dollar, doch der Monat schloss seit 2022 jedes Jahr im Minus, im Median mit rund 7,5 Prozent. Bei 1,33 Billionen Dollar Bewertung braucht der Kurs Milliarden für Bewegungen, die bei kleineren Projekten ein einziger Handelstag erzeugt. Selbst der beste Fall bedeutet damit rund vier Prozent in einem ganzen Monat, und genau diese Rechnung schickt Kapital dorthin, wo die Notierung noch bevorsteht.

Pepeto, der Vorverkauf, der neben der Bitcoin Prognose auffällt

Bei der Bitcoin Prognose geht es in dieser Woche vor allem um Zeit. Der Weg von 64.000 auf 67.000 Dollar braucht Wochen, und der Weg zurück zum Allzeithoch braucht Jahre. Selbst der beste Fall zieht sich also in die Länge, und die Wallets, die zuerst in Projekte der frühen Phase gehen, verwandeln dieses Warten in Vermögen.

Pepeto ist eine funktionierende Börse, die ein ehemaliger Binance-Experte gemeinsam mit dem Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins aufgebaut hat. Die Werkzeuge, die jeden Handel absichern, laufen bereits. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dafür eine Gebühr zu verlangen. Halter verschieben ihr Kapital also zwischen den Ketten und behalten dabei jeden Dollar. Der Risiko-Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer sich festlegt. Die Fallen, die bei neuen Starts ganze Wallets leeren, werden markiert, bevor Geld hineinfließt.

Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt, während Bitcoin rund 50 Prozent unter seinem Hoch notiert. Das zeigt, wo erfahrenes Kapital den schnelleren Weg zu Rendite sieht. Der Vorverkauf gilt dabei als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und dahinter steht dieselbe Menge von 420 Billionen Token, mit der der ursprüngliche Pepe eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreicht hat.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar. Eine arbeitende Börse hinter demselben Mitgründer schafft einen Boden, den der erste Pepe nie hatte. Die Bitcoin Prognose zeigt langsam nach oben, doch die eigentliche Rechnung entsteht beim Einstieg vor dem Listing, und frühe BTC-Käufer, die aus 500 Dollar Millionen machten, sagen heute nur, dass sie zu wenig gekauft haben.

Fazit

Die Bitcoin Prognose für den August hängt an einer Linie, auf deren Bruch die Käufer seit drei Wochen warten. Wer in dieser Zeit nach einer kleineren Bewertung sucht, landet regelmäßig beim Vorverkauf von Pepeto. Eine arbeitende Börse mit einer Prüfung von SolidProof hinter demselben Pepe-Mitgründer zum Preis des Vorverkaufs wiederholt sich nicht. Frühe BTC-Halter machten aus ein paar tausend Dollar ein Vermögen und wünschten sich später, sie hätten mehr gekauft, und die offizielle Pepeto-Website führt zur zweiten Gelegenheit. Die Bitcoin Prognose reicht über Jahre, doch ein Einstieg vor dem Listing drückt diesen Zeitraum auf Wochen zusammen. Wer jetzt zögert, sieht den ganzen Zyklus lang zu, wie andere einsammeln, was heute noch jedem offensteht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Bitcoin Prognose für August 2026?

Der Basisfall liegt bei 67.000 Dollar. Entscheidend ist die 50-Tage-Linie bei 64.587 Dollar, die seit Mitte Juli jeden Ausbruch abgewiesen hat.

Was ist Pepeto?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt und steht vor einem erwarteten Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den von SolidProof geprüften Code und die Rechnung der frühen Phase.