Die US-Arbeitsmarktdaten sind deutlich schwächer ausgefallen als die Experten erwartet hatten. Leser des Börsenbriefs China Stock Report wussten bereits vorher Bescheid, dass dieses Szenario höchstwahrscheinlich eintreten dürfte - und vor allem, welche Folgen das kurz- und mittelfristig haben wird."Das US-BIP lag mit 1,5 Prozent im zweiten Quartal deutlich unter den Erwartungen von 1,8 bis 2,0 Prozent. Dennoch beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung laut dem FedWatch Tool von CME beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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