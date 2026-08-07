Nichts für schwache Nerven ist der Chart des Leiterplattenherstellers Schweizer Electronic. Zwischen gut 4,50 und knapp 9,00 Euro liegen die Extrempunkte im laufenden Jahr. Momentan bewegt sich die Notiz eher auf der unteren Kante, nachdem die Zahlen für das erste Quartal 2026 nicht ganz den Erwartungen entsprachen und darüber hinaus der gesamte Halbleitersektor seit einiger Zeit extrem volatil performt. Nun hat Schweizer Electronic den Zwischenbericht für die ersten sechs Monate vorgelegt und im Zuge dessen auch den Ausblick für das Gesamtjahr präzisiert. Demnach haben die Schramberger die Untergrenze des bisherigen Umsatzziels um 5 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro heraufgesetzt. Die obere Marke von 185 Mio. Euro aber nicht angetastet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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