Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten präsentiert sich im Juli ziemlich unfreundlich, so die Analysten der Nord LB.In der Summe seien von der US-Wirtschaft 23.000 Stellen abgebaut worden. Auch die Revisionen an den Vormonatszahlen würden eindeutig kein positives Bild zeichnen. Die neuesten Daten des Personaldienstleisters Challenger, Gray & Christmas hätten bei einigen Beobachtern bereits größere Bedenken ausgelöst. Diese Sorgen hätten sich nun als wohl ziemlich begründet erwiesen. Eine Schwalbe mache aber natürlich noch keinen Sommer. Die im Rahmen einer separaten Umfrage errechnete Arbeitslosenquote habe sich immerhin leicht auf einen Wert von 4,1% verringert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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