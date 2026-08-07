DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 8. August 2026 18:45 US/Fed-Vice-Chair for Supervision, Bowman, Fireside Chat CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting Speakers S O N N T A G, 9. August 2026 *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juli *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli M O N T A G, 10. August 2026 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H - SG/Börsenfeiertag: Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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