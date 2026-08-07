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Dow Jones News
07.08.2026 15:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
     S A M S T A G, 8. August 2026 
  18:45 US/Fed-Vice-Chair for Supervision, Bowman, Fireside Chat 
     CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting Speakers 
 
     S O N N T A G, 9. August 2026 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juli 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli 
 
     M O N T A G, 10. August 2026 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 
  18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H 
    - SG/Börsenfeiertag: Singapur 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.