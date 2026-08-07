Die Renaissance der Kernenergie nimmt Fahrt auf. Doch zwischen neuen Reaktoren und zusätzlicher Stromproduktion liegt ein kritischer Flaschenhals: die Urananreicherung. Westliche Kapazitäten sind knapp, russische Lieferungen politisch unter Druck. Davon könnte eine bislang wenig beachtete US-Aktie überproportional profitieren.Ein US-Spezialist für nukleare Brennstoffkomponenten steht vor einem strategischen Wendepunkt: Das Unternehmen will sich vom Zulieferer zum Betreiber einer amerikanischen Urananreicherungsplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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