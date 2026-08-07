Security-Experten haben eine Sicherheitslücke in macOS entdeckt, mit der Angreifer den Mac kontrollieren können. Wie ihr euch schützt und welche Versionen des Betriebssystems betroffen sind. Apple hat eine Schwachstelle im Screen Sharing von macOS geschlossen. Angreifer im lokalen Netzwerk - etwa bei Firmen oder alle, die am gleichen WLAN-Router hängen - konnten sich ohne gültige Zugangsdaten anmelden und den Rechner übernehmen. Betroffen sind drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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