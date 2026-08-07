© Foto: OpenAIINPEX hebt die Gewinnprognose auf Rekordniveau, erhöht die Dividende und startet Rückkäufe. Doch Nahostrisiken und Umweltklage bleiben.Der japanische Öl- und Gaskonzern Inpex hob am Freitag seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um bis zu 46 Prozent auf einen Rekordwert von rund 2,81 Milliarden Euro an, wie Reuters berichtet. Als Gründe nannte Inpex höhere Ölpreise und eine starke Produktion aus seinem Ichthys-LNG-Projekt in Australien. Das Unternehmen hatte im Mai für 2026 einen Nettogewinn von rund 1,93 bis 2,48 Milliarden Euro prognostiziert. Im Zeitraum Januar bis Juni verzeichnete es einen Anstieg des Nettogewinns um 17,7 Prozent auf rund 1,45 Milliarden Euro. Inpex erhöhte außerdem …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,US45790H1014,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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