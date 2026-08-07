XRP Kurs unter 1,06 Dollar: Warum die größten Wallets trotzdem weiter zukaufen

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Der XRP Kurs steht am 6. August bei rund 1,05 Dollar und hat in 24 Stunden etwa 1,7 Prozent verloren. Das Handelsvolumen liegt bei 1,29 Milliarden Dollar, der Marktwert bei 65,7 Milliarden Dollar. Im gesamten Juli bewegte sich der Preis in einem engen Band zwischen 1,08 und 1,15 Dollar, und kein Handelstag reichte, um die obere Grenze zu nehmen. Trotzdem kaufen die größten Wallets im Markt seit Monaten weiter zu. Dieser Widerspruch ist die eigentliche Geschichte hinter den Zahlen, und er führt direkt zu der Frage, wo frühes Positionieren heute überhaupt noch möglich ist.

XRP Kurs steckt im engen Band, doch das Kaufverhalten verändert sich

Laut CoinMarketCap notiert XRP bei rund 1,05 Dollar mit einem Minus von 1,71 Prozent, im Umlauf sind 62,5 Milliarden Token. Die Auswertung von CryptoTicker zeigt, dass der Kurs im Juli fast ausschließlich zwischen 1,08 und 1,15 Dollar lief. Die Zone um 1,08 Dollar hielt dabei mehrfach, nach oben blockiert der Bereich zwischen 1,18 und 1,20 Dollar bereits seit Juni.

Ein eigener Auslöser fehlt in diesem Monat, weil keine Sitzung der Notenbank stattfindet. Am 1. September öffnet Ripple erneut das Treuhandkonto und gibt eine Milliarde XRP frei, beim letzten Mal wurden davon 700 Millionen direkt wieder gesperrt. Im September treffen dann die Abstimmung über den CLARITY Act und die Zinsentscheidung am 16. September aufeinander.

Interessant ist deshalb weniger der Preis als die Frage, wer in dieses Band hinein kauft. Die Daten zeigen große Wallets, die während des gesamten Rückgangs weiter aufgebaut haben, während kleine Anleger auf ein Signal von außen warten. Der XRP Kurs belohnt damit nicht die Geduld, sondern die Positionierung, und genau diese Logik führt zu Projekten, die noch vor ihrem ersten Börsentag stehen.

XRP Kurs steht still, Pepeto sichert 10,38 Millionen Dollar vor dem Binance Listing

Diese Zahlen zeigen, wie eng die Spanne bei einem großen Vermögenswert geworden ist. Bewegungen von 15 Prozent gelten dort inzwischen als bemerkenswert. Deshalb schauen viele Leser dorthin, wo der erste Börsenkurs noch gar nicht existiert. Krypto Anleger suchen seit Langem nach Einstiegen im Vorverkauf, die beim Listing wirklich etwas einbringen. Pepeto ist als Antwort auf genau dieses Problem entstanden.

Dieses Cross Chain Handelszentrum von einem früheren Binance Experten gibt Käufern eine Token Bridge und einen eingebauten Swap, während der Token noch zum Preis des Vorverkaufs gehandelt wird. Das bedeutet, dass alles bereits läuft, bevor an einer Börse die erste Kerze gedruckt wird. Diese laufenden Produkte erlauben es Haltern, Token zwischen Ketten zu bewegen, bevor der breite Markt das Projekt überhaupt bemerkt. Eine Infrastruktur, die schon vor dem Listing funktioniert, ist zu diesem Preis selten.

Trotz eines vollständigen Satzes funktionierender Produkte kostet ein Token nur 0,000000188 Dollar, weil das erwartete Binance Listing noch nicht geöffnet hat. Bisher wurden über 10,38 Millionen Dollar über Pepeto gesichert. Dieses Kapital erzählt dieselbe Geschichte wie der XRP Kurs über Geld, das in Projekte mit echter Substanz fließt.

Jede Runde des Vorverkaufs schließt schneller als die vorherige, und bei 420 Billionen Token im Gesamtangebot entscheiden sich frühe Halter jetzt und nicht erst nach der Neubewertung durch das Listing. Sicher ist der Einstieg deshalb, weil SolidProof vor der Öffnung den kompletten Programmcode durchgesehen und freigegeben hat. Was den Vorverkauf weiter antreibt, ist die Tatsache, dass die Token Bridge Überweisungen abwickelt und der Swap den Handel verarbeitet. Nichts davon ist ein Versprechen für später, denn das Team hat jedes Produkt öffentlich gezeigt, und genau das trennt diesen Vorverkauf von den meisten anderen.

Fazit

Der XRP Kurs bewegt sich in einem Band, das seit Juni von denselben zwei Marken begrenzt wird. Ein Projekt vor dem Listing steht dagegen noch vor seiner ersten Preisfindung. Der letzte Zyklus machte aus Wallets, die zuerst handelten, sehr wohlhabende Adressen, und jene Token hatten weniger vorzuweisen als Pepeto heute. Das Bedauern über verpasste Einstiege muss sich nicht wiederholen. Denn ein Projekt von einem früheren Binance Experten mit erwartetem Binance Listing und 10,38 Millionen Dollar gesichertem Kapital ersetzt genau diesen verpassten Einstieg. Wer jetzt kauft, sichert sich den Preis, den das Listing später neu festlegt, und erneut nur von außen zuzusehen wäre die Entscheidung, die am längsten nachwirkt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der XRP Kurs im August 2026?

Weil dem Markt ein Auslöser fehlt. CLARITY Act und Zinsentscheidung wurden auf September verschoben, und 1,18 bis 1,20 Dollar blockieren den Weg nach oben seit Juni.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Cross Chain Handelszentrum mit Bridge und Swap von einem früheren Binance Experten, das vor einem erwarteten Listing steht. Bisher wurden über 10,38 Millionen Dollar gesichert. Die offizielle Pepeto-Website führt alle weiteren Angaben auf.