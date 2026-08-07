Deutschland wurde in der Bank-of-America-Fondsmanagerumfrage im Juni und Juli als bevorzugter europäischer Markt für die kommenden zwölf Monate genannt. Gleichzeitig bleiben die tatsächlichen Mittelzuflüsse verhalten. Barclays verweist darauf, dass ein erheblicher Teil des im vergangenen Jahr in deutsche Aktien geflossenen Kapitals wieder abgeflossen ist, teils zugunsten breiterer Europa-Positionierungen oder Märkten wie Italien.
Für deutsche Aktien ist das aus Sicht der Barclays-Strategen durchaus interessant: Die niedrige Positionierung senkt die Hürde für positive Überraschungen. Zusätzliche staatliche Ausgaben könnten die Stimmung verbessern. Als wesentliches Risiko nennen die Strategen die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen. Aussichtsreich sollen demnach die Titel der zweiten Reihe sein.
Die Forward-EPS-Schätzungen für den MDAX steigen zuletzt deutlich und bewegen sich Richtung neuer Höchststände. Der MDAX selbst hat diesen Gewinnanstieg bislang aber nur teilweise nachvollzogen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Für deutsche Aktien ist das aus Sicht der Barclays-Strategen durchaus interessant: Die niedrige Positionierung senkt die Hürde für positive Überraschungen. Zusätzliche staatliche Ausgaben könnten die Stimmung verbessern. Als wesentliches Risiko nennen die Strategen die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen. Aussichtsreich sollen demnach die Titel der zweiten Reihe sein.
Die Forward-EPS-Schätzungen für den MDAX steigen zuletzt deutlich und bewegen sich Richtung neuer Höchststände. Der MDAX selbst hat diesen Gewinnanstieg bislang aber nur teilweise nachvollzogen.
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