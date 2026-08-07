Als vermeintliches KI-Opfer konnte "Software" nicht tief genug gedrückt werden, mittendrin: SAP. Der Chartvergleich zeigt eine willkürliche Ansammlung besonders stark gefallener Titel.
Sowie zwei ETFs, die sich schon früh aus dem Abwärtsschlauch gelöst haben. Sie wurden und werden, das ist mathematisch klar, von weiter oberhalb verlaufenden Aktien gestützt.
Zwei Einzelwerte sind schon wuchtig nach oben ausgebrochen. SAP steht kurz davor - im Musterdepot des Frankfurter Börsenbriefs haben wir rechtzeitig "unten" eine SAP-Position (mit zwei Käufen) aufgemacht. Mehr dazu in der Ausgabe der kommenden Woche (FB 33, ab Donnerstag) sowie in der Bernecker daily am Montag kurz nach 9 Uhr.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Sowie zwei ETFs, die sich schon früh aus dem Abwärtsschlauch gelöst haben. Sie wurden und werden, das ist mathematisch klar, von weiter oberhalb verlaufenden Aktien gestützt.
Zwei Einzelwerte sind schon wuchtig nach oben ausgebrochen. SAP steht kurz davor - im Musterdepot des Frankfurter Börsenbriefs haben wir rechtzeitig "unten" eine SAP-Position (mit zwei Käufen) aufgemacht. Mehr dazu in der Ausgabe der kommenden Woche (FB 33, ab Donnerstag) sowie in der Bernecker daily am Montag kurz nach 9 Uhr.
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