Die US-Arbeitsmarktdaten sind deutlich schwächer als erwartet ausgefallen und haben an den Finanzmärkten kräftige Kursschwankungen ausgelöst. Zugleich stellten sie die Zinserwartungen an die Fed für September auf den Kopf. Mit einer 5er-Standardabweichungen verfehlten die Daten zum US-Arbeitsmarkt die Erwartungen außergewöhnlich deutlich. Aktien, Anleihen und Euro profitierten zunächst von sinkenden Zinserwartungen, doch Teile der ersten Marktreaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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