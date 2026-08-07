Cloudflare tritt mit den neuesten Quartalszahlen kräftig aufs Gas: Umsatz und Gewinn weit über den Erwartungen, Jahresziele angehoben. Der Grund ist schnell erklärt: KI-Agenten fluten das Internet und der Cloud-Spezialist verdient über seine Plattform daran, den wachsenden Datenverkehr zu beschleunigen und abzusichern. Die Börse zieht mit: Am Freitag schießt die Aktie um 14 Prozent nach oben und erreicht bei 324,73 Dollar ein neues Rekordhoch. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal um 36 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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