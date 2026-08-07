Der Weltraum ist kein Forschungsprojekt mehr, sondern ein Milliardengeschäft. Satelliten liefern Internet, Aufklärungsbilder und Navigationsdaten, Raketenstarts sind zur Routine geworden. Allein im Juli vergab die US Space Development Agency Aufträge über mehr als 1,7 Milliarden Dollar. Trotzdem hat der Sektor gerade die härteste Korrektur seit Jahren hinter sich. Einzelne Titel notieren mehr als 50 Prozent unter ihrem Hoch - und das ohne Gewinnwarnung, Fehlstart oder verfehlte Prognose.Genau diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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