Rheinmetall hat in den vergangenen Wochen eine kräftige Erholung hingelegt. Vom Tief im Bereich um 900 € lief die Aktie bis an die Zone um 1.220 €. Dort wurde der Anstieg zunächst gestoppt. Nach den jüngsten Zahlen und neuen Aussagen des Managements bleibt die operative Entwicklung stark, der Chart zeigt aber, dass die Aktie an einer wichtigen Hürde angekommen ist. Zahlen bleiben stark, Ausblick wird leicht angepasst Rheinmetall hat im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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