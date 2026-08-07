Das Projekt "Solaris" setzt auf die Beteiligung von Menschen in Katalonien, wenn dort am 12. August 2026 die Sonnenfinsternis zu sehen ist. Über Smartwatches und Fitness-Tracker sollen Herzfrequenzen und Atmung erfasst werden. Die bevorstehende Sonnenfinsternis ist ohne Frage ein außergewöhnliches Phänomen. Wenn sich am 12. August 2026 der Mond vor die Sonne schiebt, werden das Millionen Menschen in Europa beobachten können. In Deutschland wird die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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