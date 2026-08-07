© Foto: OpenAIUnder Armour senkt die Umsatzprognose, Nordamerika und Asien schwächeln. Die Aktie fällt - und schon im laufenden Quartal droht der nächste Verlust.Under Armour senkte am Freitag seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der schwachen Nachfrage in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, während die Umsätze des Sportartikelherstellers im ersten Geschäftsquartal hinter den Markterwartungen zurückblieben. Das Unternehmen rechnet nun für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, verglichen mit der vorherigen Prognose eines "leichten" Rückgangs. Die Konsensprognose von FactSet liegt bei einem Umsatz von 4,94 Milliarden US-Dollar, was …
Enthaltene Werte: US9043111072Den vollständigen Artikel lesen
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