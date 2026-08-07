Anzeige / Werbung

Ethereum springt am 6. August 2026 auf 1.905 Dollar und legt an einem einzigen Handelstag 2,12 Prozent zu. Der Sprung kommt genau in dem Moment, in dem dem US Senat vor der Sommerpause nur zwei Arbeitstage bleiben. Die Ethereum Prognose hängt damit an einer Abstimmung, die bis heute niemand angesetzt hat. Gleichzeitig steht ETH vor einer Marke, an der der Kurs in diesem Sommer bereits zweimal abprallte. Große Adressen kaufen zu, die ETF Schalter melden Zuflüsse, und trotzdem bleibt der Kurs unter 2.000 Dollar. Dieser Artikel zeigt Ihnen die entscheidenden Marken, die Zahlen der großen Wallets und die Ziele der Analysten. Sie sehen, welche Unterstützung halten muss und welcher Widerstand den Weg nach oben öffnet. Und Sie erfahren, warum die Rendite, die ETH 2016 lieferte, bei 225 Milliarden Dollar Bewertung rechnerisch nicht mehr entstehen kann.

Ethereum Prognose zwischen 1.849 und 1.926 Dollar, während in Washington die Uhr läuft

Ethereum wird am 6. August bei 1.905 Dollar gehandelt und gewinnt in 24 Stunden 2,12 Prozent, laut CoinDesk. Die Marktkapitalisierung liegt bei 225 Milliarden Dollar, ETH steht weiter 62 Prozent unter dem Rekord von 4.953 Dollar. Technisch entscheidet der Durchschnitt der letzten 100 Tage bei 1.926 Dollar, an dem der Kurs bereits zweimal scheiterte. Darunter hält der 50 Tage Schnitt bei 1.849 Dollar, fällt er, rücken 1.800 und 1.750 Dollar in den Blick. Die Prognose für August nennt 1.950 Dollar bei einer Spanne von 1.750 bis 2.000 Dollar.

Wallets mit 1.000 bis 10.000 ETH stiegen von 4.750 im Juni auf 4.850, die US Spot ETFs verwalten 13,7 Milliarden Dollar. Langfristig nennt Standard Chartered weiterhin 10.000 Dollar als Ziel für ETH, laut Fortune. Der zweite Treiber sitzt in Washington, wo der CLARITY Act ohne Termin bleibt und die Wettmärkte unter ein Drittel einpreisen. Die Ethereum Prognose bleibt intakt, doch bei 225 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung Jahre.

Was die Ethereum Prognose nicht abbildet, Pepeto baut gebührenfrei auf demselben Netzwerk

Genau diese Rechnung führt viele Anleger an einen Punkt, an dem eine Bewertung noch nicht in Milliarden gemessen wird. Auf demselben Netzwerk, das jede Transaktion mit Gebühren belastet, läuft seit Monaten ein Vorverkauf. Er heißt Pepeto, und mehrere der größten Wallets darin führen zurück auf ETH Adressen aus den frühen Tagen des Netzwerks.

Sie bewegen sich jetzt, weil die Bedingungen genau dem entsprechen, was sie damals gesehen haben. Kleine Bewertung, kein Listing bisher, und Produkte, die bereits gebaut sind und laufen. Pepeto ist eine gebührenfreie Börse, die jene Kosten pro Transaktion entfernt, die jede Ethereum Wallet bei jedem Tausch trifft. PepetoSwap macht die Tokenökonomie schlüssig, denn jeder Tausch und jede Brückenüberweisung zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana läuft über den PEPETO Token selbst. So entsteht eine feste Verbindung zwischen echter Nutzung und der Nachfrage nach dem Token, die mit jedem Handel wächst.

Dieser Nachfragemotor erklärt, warum bereits 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar im Vertrag liegen. Sicher ist der Einstieg, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt öffnete. Geführt wird der Aufbau von dem Entwickler hinter dem Aufstieg des ursprünglichen Pepe auf 11 Milliarden Dollar. Die Börseninfrastruktur verantwortet ein erfahrener Binance Entwickler. Das Binance Listing rückt Tag für Tag näher, und in der Sekunde, in der es kommt, schließt sich dieser Einstieg für immer.

Der Abstand zwischen diesem Niveau und dem ersten Börsenkurs ist exakt die Strecke, die frühe ETH Halter kennen. ETH startete bei 0,31 Dollar und erreichte 4.953 Dollar, aus tausend Dollar wurden über fünfzehn Millionen. Schon ein Bruchteil der heutigen ETH Bewertung von 225 Milliarden Dollar wäre bei Pepeto eine völlig andere Größenordnung, und diese Rechnung läuft nur noch bis zum Listing.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an zwei Sitzungstagen und 1.926 Dollar. Doch ein Ausbruch auf 2.000 Dollar bringt bei 225 Milliarden Dollar keine zehn Prozent. Der Weg von ETH von 0,31 auf 4.953 Dollar veränderte Depots, und jede dieser Geschichten beginnt gleich, denn jemand sah einen Token, der zu früh wirkte. Sie kauften trotzdem, während alle anderen auf einen sichereren Moment warteten, der nie wiederkam. Pepeto steht heute mit dem Gründer da, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, und mit einem Listing, das diesen Preis löscht. Wer vorher zugreift, hält ein Niveau, das der Markt danach nie wieder sieht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo liegen die wichtigen Marken für ETH im August 2026?

ETH steht am 6. August bei 1.905 Dollar. Entscheidend sind Widerstand bei 1.926 und Unterstützung bei 1.849 Dollar.

Warum gilt Pepeto als starker Einstieg im Ethereum Netzwerk?

Weil ein SolidProof Audit, eine gebührenfreie Börse und eine Brücke über mehrere Ketten zusammenkommen, gebaut vom ursprünglichen Pepe Entwickler. Wie weit die laufende Runde schon gefüllt ist, zeigt die offizielle Pepeto-Website.