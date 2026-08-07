Die Wall Street startet mit Rückenwind ins Wochenende. Der S&P 500 gewinnt im frühen Handel 0,6 Prozent auf 7.757 Punkte und kratzt damit erneut am Rekordhoch. Der Nasdaq 100 legt heute um bis zu 1,1 Prozent zu, der Dow Jones immerhin um 0,4 Prozent. Während die Lage rund um die Straße von Hormus unsicher bleibt, herrscht bei Anlegern am Freitag Kauflaune. Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht nimmt der Fed vorerst den Druck für eine weitere Zinserhöhung.Nach dem schwächeren Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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