EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2378008 07.08.2026 CET/CEST
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