© Foto: wO-GeminiSeit Anfang Juli hat der südkoreanische Won eine spektakuläre Rallye hingelegt. Unterstützt durch Milliardenflüsse aus dem Tech-Sektor und steigende Zinsen winkt weiteres Plus.An den internationalen Devisenmärkten hat sich im dritten Quartal eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt. Der südkoreanische Won hat seit Anfang Juli um rund 8,8 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt und verzeichnete in der Spitze sogar Aufschläge von über neun Prozent. Damit ist die ostasiatische Landeswährung das mit Abstand stärkste Zahlungsmittel weltweit im Vergleich zu den führenden G20- und Handelskreditwährungen in diesem Zeitraum. Der Wechselkurs kletterte zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zehn …
Enthaltene Werte: US7960502018,EU0006169XXX,XD0002752XXX,US78392B1070,XD0009982XXX,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE