Bitcoin Prognose August 2026: 64.587 Dollar gefallen, jetzt zählt nur eine Marke

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Der Bitcoin Kurs hat am 6. August die Linie durchbrochen, an der er drei Wochen lang gescheitert ist. Mit 64.808 Dollar liegt BTC 0,82 Prozent im Plus und erstmals wieder über dem 50 Tage Durchschnitt. Ausgelöst hat die Bewegung institutionelles Geld, denn an einem einzigen Tag flossen 211,49 Millionen Dollar in die amerikanischen Spot ETFs. Die Bitcoin Prognose für den restlichen August hängt jetzt an einer einzigen höheren Marke. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Kursdaten, die entscheidenden Zonen und die Rechnung hinter jedem Einstieg dieser Größenordnung. Denn genau diese Rechnung treibt gerade Kapital in ein Presale Projekt, das im Schatten der Rally zweistellige Millionenbeträge einsammelt.

Bitcoin Prognose im August: ETF Zuflüsse tragen den Kurs über den 50 Tage Durchschnitt

Bitcoin startete den 6. August bei 64.808 Dollar und lag damit 0,82 Prozent über dem Vortag, wie CaptainAltcoin berichtet. Damit fiel der 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar, der zuvor jeden Ausbruchsversuch gestoppt hatte, wie die Analyse von CoinDCX zeigt. Der Grund liegt im Verhalten der großen Fonds, denn die amerikanischen Spot ETFs verzeichneten an einem Tag Nettozuflüsse von 211,49 Millionen Dollar. Mehr als 170 Millionen Dollar davon entfielen auf den IBIT Fonds von BlackRock.

Der RSI steht bei 65 und damit im starken, aber noch nicht überhitzten Bereich. Die Käufer haben die Zone zwischen 62.500 und 63.000 Dollar mehrfach verteidigt und damit einen festen Boden gebildet. Der eigentliche Test der Prognose liegt jedoch bei 67.000 Dollar, und darüber rücken 68.000 bis 69.000 Dollar in den Blick. Selbst dieser gute Fall bedeutet bei einem Marktwert von 1,33 Billionen Dollar eine Bewegung von wenigen Prozent. Wer BTC heute kauft, kauft eine Erholung, keine Verdopplung. Und genau deshalb verschiebt sich Kapital dorthin, wo die Größe noch nicht gegen den Einsteiger arbeitet.

Was die Bitcoin Prognose nicht abdeckt: Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar

Wer BTC bei 1,33 Billionen Dollar Marktwert kauft, kauft Sicherheit und akzeptiert dafür eine Bewegung von wenigen Prozent. Genau deshalb verschiebt sich Kapital dorthin, wo dieselbe Rally ein Vielfaches bedeuten würde. Ein Presale sammelt gerade zweistellige Millionenbeträge ein, weil er fertige Werkzeuge liefert statt Versprechen.

Pepeto ist eine Meme Token Börse von einem Mitgründer von Pepe, die den mehr als 500 Millionen Krypto Haltern weltweit fertige Handelswerkzeuge gibt. Mit PepetoSwap bietet das Projekt eine gebührenfreie Börse, auf der Nutzer handeln, ohne die üblichen Kosten zu zahlen. Diese Kosten nagen auf anderen Plattformen an der Rendite und entscheiden, wie viel von jedem Trade übrig bleibt. PepetoSwap und eine Cross Chain Bridge übernehmen jeweils eine eigene Aufgabe und greifen als vollständiges Handelssystem ineinander.

Wer Token zwischen Ethereum und BNB Chain bewegen möchte, nutzt die Bridge für den Transfer, während PepetoSwap den besten Kurs findet. Wer im Presale einsteigt, verschafft sich einen deutlichen Vorsprung. Genau deshalb hat der Verkauf bereits 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die das Ergebnis berechnet haben, bevor die Masse überhaupt aufmerksam wurde. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete.

Die Gesamtmenge ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt, und ein erwartetes Binance Listing könnte den Token binnen Tagen neu bewerten. Auf der Seite von Pepeto kommen nach Angaben des Projekts jede Stunde neue Halter hinzu. Der Einstiegspreis liegt weiterhin bei nur 0,000000188 Dollar, und der Listing Preis wird darüber liegen. Pepeto wurde von einem Mitgründer von Pepe aufgebaut und lieferte fertige Werkzeuge, während andere nur Ankündigungen lieferten. Dieser Einstieg existiert weiterhin für alle, die handeln, bevor sich das Fenster zum Listing schließt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat sich verbessert, doch bei 67.000 Dollar wartet der Test, und darüber liegen wenige Prozent. Ein Marktwert von 1,33 Billionen Dollar lässt keine andere Rechnung zu. Im letzten Zyklus wurden die Wallets zu Millionären, die sich zuerst bewegten, während die Wartenden nur zusahen. Der Pepeto Presale ist die deutlichste zweite Chance dieses Zyklus, weil ein Projekt mit fertigen Werkzeugen und erwartetem Binance Listing nicht auf Presale Preisen bleibt, sobald der Handel öffnet. Wer heute einsteigt, sichert sich den Preis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt. Und wer wartet, zahlt den Aufschlag, den die frühen Wallets dann kassieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie weit kann BTC im August steigen?

BTC steht am 6. August bei 64.808 Dollar und hat den 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar überwunden. Über 67.000 Dollar rücken 68.000 bis 69.000 Dollar in den Blick, darunter stützt die Zone bei 62.500 Dollar.

Ist es zu spät für den Pepeto Presale?

Nein, der Presale läuft und das erwartete Binance Listing ist noch nicht geöffnet. Wer jetzt einsteigt, hält den Preisunterschied, sobald der Handel beginnt.