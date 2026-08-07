Die SpaceX-Aktie sorgt weiter für extreme Bewegungen. Nach dem Börsengang schoss der Kurs zeitweise bis über 225 US$, ehe fast die Hälfte der Gewinne wieder abgegeben wurde. In dieser Woche stand nun einer der größten Belastungsfaktoren an: Mehr als 900 Millionen Aktien wurden nach Ablauf einer Lock-up-Frist erstmals handelbar. Statt eines erneuten Absturzes legte die Aktie am Freitag aber rund +10% auf knapp 126 US$ zu. Lock-up war der große Belastungsfaktor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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