Die Deutsche Telekom hat für das zweite Quartal solide Zahlen vorgelegt und an einer Stelle sogar positiv überrascht. Vor allem das operative Ergebnis und der freie Cashflow kamen gut an. Dazu stockt der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm deutlich auf - ein Punkt, der der Aktie direkt Rückenwind gegeben hat. Ergebnis stärker als erwartet Der Umsatz stieg im zweiten Quartal von 28,67 auf 29,93 Milliarden €. Damit lag die Telekom praktisch auf Höhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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