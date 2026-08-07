Die Börse handelt bekanntlich die Zukunft. Ein Bereich, der dabei zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Humanoide Roboter. Immer mehr Unternehmen entwickeln eigene Humanoide oder integrieren automatisierte Systeme in ihre Produktionsprozesse. Der technologische Wandel eröffnet damit neue Wachstumschancen - und rückt zugleich interessante Aktien in den Fokus.Wir verfolgen den Robotik-Trend bereits seit längerer Zeit. Einen Konzern haben wir dabei besonders im Blick. Das Unternehmen könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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