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Standard Chartered hat sein XRP Ziel für Ende 2026 von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gekürzt, ein Minus von 65 Prozent. Doch während die Bank zurückrudert, sammeln die größten XRP Adressen laut CryptoQuant genau in dieser Schwäche weiter ein. XRP notiert am 6. August 2026 bei rund 1,05 Dollar und damit etwa 42 Prozent unter dem Jahresstart. Wer die Krypto News nur überfliegt, sieht Schwäche. Wer die Daten auf der Blockchain liest, sieht das Gegenteil. Beides zusammen ergibt die eigentliche Geschichte dieser Woche.

Krypto News zu XRP: Wale sammeln ein, während die Kursziele fallen

XRP wird laut CoinMarketCap bei rund 1,05 Dollar gehandelt, ein Minus von 1,7 Prozent in 24 Stunden bei 1,29 Milliarden Dollar Volumen und 65,7 Milliarden Dollar Bewertung. Der Kurs klemmt seit Wochen zwischen 1,00 und 1,20 Dollar. Ein Bericht von CryptoQuant, über den The Block am Mittwoch schrieb, erklärt warum.

Die größten Halter bei Bitcoin, Ether und XRP bauen Bestände auf, während die Kurse nahe oder unter ihrem realisierten Preis liegen. Bei XRP liegt dieser Preis bei etwa 0,75 Dollar, und die durchschnittliche Ordergröße bleibt im Bereich sehr großer Wale. Forschungsleiter Julio Moreno nennt das eine Positionierung, die den Abwärtsdruck senkt und zur Endphase eines Zyklus passt. Eine bestätigte Bodenbildung sieht er allerdings nicht.

Standard Chartered begründet die Kürzung dagegen mit ETF Abflüssen, hohen Zinsen und Geopolitik, denn die XRP ETFs sammelten seit dem Start nur rund 1,5 Milliarden Dollar statt der erwarteten vier bis acht Milliarden. Selbst das gekürzte Ziel verlangt eine Verdopplung. Und damit steht die Frage im Raum, wie viel ein Einstieg bei 65 Milliarden Dollar Bewertung überhaupt noch bewegen kann.

Pepeto in den Krypto News: Das Handelsnetzwerk, das schon vor jeder Börsennotierung arbeitet

Genau an dieser Stelle richtet sich der Blick vieler Anleger auf den Presale Markt. Dort entscheidet nicht die Größe einer Bewertung wie bei XRP über den Spielraum, sondern der Zeitpunkt des Einstiegs. Und genau dorthin fließt gerade das Kapital, das bei XRP keinen Hebel mehr findet.

Während die Krypto News auf ETF Zuflüsse und Erholungskerzen schauen, baut Pepeto das Handelsnetzwerk, das jede Kette verbindet und jeden neuen Token prüft. Ob Händler gebührenfreie Swaps über PepetoSwap brauchen oder Risikoberichte über den Risk Scorer, die Nachfrage nach beidem wächst mit jeder Schlagzeile. Pepeto funktioniert in jeder Marktlage, weil seine Werkzeuge jedem Händler dienen, der sich zwischen Blockchains bewegt. Diese dauerhafte Nachfrage schafft eine stabile Grundlage und mehr Spielraum als bei gelisteten Coins.

Das Pepeto Netzwerk zeigt, warum es die Krypto News rund um Presales derzeit anführt. PepetoSwap lässt Händler Token ohne Gebühren tauschen, sodass mehr von jeder Position in der Wallet bleibt. Der Risk Scorer prüft neue Token, bevor ein Händler Kapital einsetzt, was Verluste durch Projekte verringert, die nach dem Start scheitern. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance Experte hat das Netzwerk gebaut, das damit Börsenwissen vom ersten Tag an mitbringt. Genau deshalb sind bereits mehr als 20.000 Wallets in den Presale eingestiegen.

Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token gesammelt, während sich die Schlagzeilen täglich ändern. Das erwartete Binance Listing ist der Schritt, der jeden Presale Einstieg in eine handelbare Position verwandelt. Mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot und offen einsehbaren Daten auf der Projektseite sprechen die Zahlen für sich, und wer vor dem Listing einsteigt, hält seine Position zu einem Kurs, den der Markt danach nicht mehr anbietet.

Fazit

Die Krypto News rund um XRP zeigen ein bekanntes Muster, denn große Adressen sammeln ein, während die Kursziele fallen. Wer mehr Spielraum sucht, als eine Bewertung von 65 Milliarden Dollar zulässt, landet beim Presale. Was Pepeto unterscheidet, ist der Zugang zu echten Handelswerkzeugen zu einem Preis, den es nur vor der Börse gibt. XRP bräuchte bei 65 Milliarden Dollar Bewertung Milliarden an frischen Zuflüssen für eine Verdopplung, während im Presale ein einziges Listing die ganze Rechnung verändert. Ein Einstieg jetzt folgt dem, was das Kapital in der Angstphase bereits bestätigt hat. Das Listing schreibt den ersten Börsenpreis und der Presale schließt am selben Tag, also ist jede Stunde eine Stunde weniger zu diesem Einstieg.

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FAQs

Warum bleibt XRP bei 1,05 Dollar hängen?

Weil Kursziele und Kapitalfluss gerade auseinanderlaufen. Standard Chartered kürzte auf 2,80 Dollar wegen schwacher ETF Zuflüsse, während CryptoQuant zeigt, dass die größten Adressen bei 1,05 Dollar weiter aufstocken.

Warum schauen XRP Anleger derzeit auf Pepeto?

Weil dort 10,38 Millionen Dollar in einer Angstphase zusammenkamen, ohne dass eine Bewertung von 65 Milliarden Dollar den Spielraum begrenzt. Der geprüfte Code, die laufenden Werkzeuge und das offene Presale Fenster stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.