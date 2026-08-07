EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Kansas City, Missouri USA, 7.8.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: American Century ETF Trust - AVANTIS INTL SMALL CAP VALUE ETF 3.9938%
5. Datum der Schwellenberührung: 6.8.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
This notification is being made on behalf of American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF as it has now fallen below the 4% threshold at 3.99%. American Century Investment Management, Inc., as investment manager, is not the owner of the 4.45% shares referenced in section 6, but has the right to exercise voting rights on behalf of the owners of these shares. Each respective legal owner of the shares is shown in Section 4.
Kansas City, Missouri USA am 7.8.2026
07.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2379578 07.08.2026 CET/CEST