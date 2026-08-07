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Die Bitcoin Prognose für August 2026 startet mit einem Widerspruch. In nur drei Handelstagen flossen 626 Millionen Dollar in die amerikanischen Bitcoin Spot ETFs, während der Angst und Gier Index bei 25 steht und damit extreme Angst signalisiert. Bitcoin notiert am 6. August bei rund 64.800 Dollar und damit fast 49 Prozent unter dem Hoch vom Oktober 2025. Institutionelles Kapital greift also zu, doch der Kurs scheitert seit drei Wochen an derselben Widerstandslinie. Dieser Artikel zeigt Ihnen die aktuellen Zahlen, die entscheidenden Kursmarken und die Termine, die den Rest des Monats bestimmen.

Bitcoin Prognose August 2026. Die ETF Zuflüsse kehren zurück, doch der Kurs hängt am 50 Tage Durchschnitt

Die amerikanischen Bitcoin Spot ETFs haben im August die Richtung gedreht. Am 5. August flossen 244,4 Millionen Dollar netto zu, allein der iShares Bitcoin Trust von BlackRock nahm davon 196,8 Millionen Dollar auf. Damit summieren sich die Zuflüsse der ersten drei Handelstage auf 626 Millionen Dollar, wie Cointelegraph berichtet, und der August hat die Bilanz des gesamten Vormonats bereits übertroffen.

Für die Bitcoin Prognose zählt jedoch, dass der Kurs kaum reagiert. Laut CoinDCX hat BTC den 20 Tage Durchschnitt bei 63.943 Dollar zurückerobert, scheitert aber weiter am 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar. Genau diese Marke hat jeden Ausbruchsversuch der vergangenen drei Wochen gestoppt, darüber wartet der 100 Tage Durchschnitt bei 67.025 Dollar.

Das Basisziel für August liegt bei 67.000 Dollar, unter 63.898 Dollar öffnet sich dagegen die Zone um 62.662 Dollar. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht am Freitag entscheidet, welche Seite gewinnt. Selbst das obere Szenario bringt heutigen Käufern jedoch nur einen einstelligen Zuwachs, und genau deshalb schauen immer mehr Anleger dorthin, wo die Rechnung von einer viel kleineren Basis startet.

Pepeto Presale zieht Kapital an, während die Bitcoin Prognose an ihrer Widerstandsmarke hängt

Die Zuflüsse dieser Woche zeigen ein Muster, das sich in jedem Zyklus wiederholt. Große Adressen kaufen in der Angst, kleine Anleger warten ab und ein Teil des Kapitals sucht andere Wege. Große Wallets bauten zuletzt die größte BTC Position der Geschichte auf, während normale Händler zusahen, weil ihnen Kapital und Werkzeuge fehlten. Diese Lücke zwischen Überzeugung und Zögern ist genau die Stelle, an der Pepeto ansetzt.

Geführt von einem früheren Binance Experten betreibt dieser Handelsplatz eine Brücke, die Token ohne Zusatzkosten zwischen Netzwerken bewegt. Dazu kommt die gebührenfreie Plattform PepetoSwap, die Trades ohne Kosten ausführt, sodass die Technik lief, bevor Kapital eingesammelt wurde. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während Bitcoin klar unter seinem Jahresstart notiert. Jeder Dollar kam aus Wallets, die die Abflüsse aus den ETFs gesehen haben und den Weg zum Listing trotzdem gewählt haben.

Eine feste Menge von 420 Billionen Token ist auf hohes Volumen ausgelegt. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Das erwartete Binance Listing ist der Termin, an dem der Vorverkaufspreis auf den Preis trifft, den alle anderen später zahlen müssen. Jede Bitcoin Prognose für 2026 trägt Potenzial, doch von 64.800 Dollar zum Hoch bei 126.000 Dollar sind es rund 100 Prozent. Wer jetzt im Vorverkauf einsteigt, hält dagegen genau den Abstand zwischen Boden und Listing, den große Coins längst geschlossen haben.

Die Wallets, die BTC bei 1.000 Dollar kauften und bis 126.000 Dollar hielten, waren überzeugt, bevor die Masse hinsah. Dass 10,38 Millionen Dollar in einer Angstphase nach Pepeto flossen, zeigt dieselbe Erwartung, und kein Modell sieht bei BTC noch ein vergleichbares Vielfaches. Pepeto zu 0,000000188 Dollar trifft auf eine andere Rechnung, und auf der Projektseite gibt Pepeto Zugang zur Brücke und zu PepetoSwap, solange das Fenster offen bleibt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose für August hängt an einer einzigen Linie bei 64.587 Dollar, und darüber warten wenige Prozent. BTC war günstig, bevor er 126.000 Dollar erreichte, und wer damals kaufte, baute dauerhaft Vermögen auf. Der Markt zahlt immer denen am meisten, die zuerst überzeugt sind, und 10,38 Millionen Dollar, die mitten in der Angst gebunden wurden, zeigen dieselbe Erwartung. Das erwartete Binance Listing ist der Moment, den kein Kursmodell nachbilden kann. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, hält seine Position, bevor sich dieses Fenster für immer schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für August 2026?

Das Basisziel liegt bei 67.000 Dollar, sofern Bitcoin den 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar überwindet. Unter 63.898 Dollar droht dagegen der Rückfall Richtung 62.662 Dollar.

Wie schlägt sich Pepeto im Vergleich zu Bitcoin auf dem aktuellen Niveau?

Von rund 64.800 Dollar aus bringt eine Rückkehr von BTC zum Hoch bei 126.000 Dollar etwa 100 Prozent. Pepeto zum Vorverkaufspreis bietet dagegen den Abstand zwischen Boden und Listing, den große Coins bereits geschlossen haben. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.