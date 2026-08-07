Börse Heute: NFP-Schock, Zins-Hoffnungen & Starke Tech-Zahlen

Der heutige Börse Tagesrückblick steht ganz im Zeichen überraschender Konjunkturdaten aus den USA. Eine deutliche negative Überraschung bei den US-Arbeitsmarktdaten (NFP) richtete die Aufmerksamkeit der Anleger schlagartig auf die künftige Geldpolitik der Fed. Während Zinssenkungserwartungen den US-Dollar belasten und Rohstoffen wie Gold Aufwind verleihen, sorgen starke Quartalszahlen im Tech-Sektor für dynamische Kursgewinne. Lesen Sie in dieser Zusammenfassung alle wichtigen Entwicklungen rund um das Thema Börse Aktuell.

?? Die 3 wichtigsten Key Takeaways

?? NFP-Einbruch dämpft Zinsängste: Unerwarteter Stellenabbau (-23.000) senkt die Erwartungen bezüglich weiterer Fed-Zinserhöhungen drastisch und stützt Aktienindizes in den USA und Europa.

?? Rallye bei Tech-Einzelwerten: Atlassian (+30 - Cloudflare (+15 - und Airbnb (+8 - begeistern Anleger mit starken Quartalszahlen und optimistischen Ausblicken.

?? Dollar bricht ein, Gold steigt: Der nachgebende US-Dollar beflügelt Edelmetalle wie Gold (+2,2 - und Silber (+3 - während Rohöl trotz Nahost-Spannungen verhalten reagiert.

US-Märkte: Arbeitsmarkt-Schock verändere das Zinsbild

Der US-Markt lenkte seinen Blick vorübergehend von der Berichtssaison und der Lage an der Straße von Hormus ab, um sich voll auf makroökonomische Daten zu konzentrieren. Eine erhebliche Enttäuschung bei den NFP-Zahlen veränderte die Erwartungen hinsichtlich der Fed-Politik spürbar. Die Einpreisung einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed bis zum Jahresende fiel auf etwa 30 - Die US-Leitindizes reagierten mit moderaten Gewinnen zwischen 0,5 - und 1 %.

Am Persischen Golf zeigt sich derzeit eine kurze Phase der Deeskalation. Iran und Oman bereiten Gespräche über ein Abkommen vor, um Korridore für die Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus zu schaffen. Da der Iran jedoch Gebühren erheben möchte und die USA von den Verhandlungen ausschließt, bleiben die Erfolgsaussichten verhalten. Zeitgleich deutet sich an, dass Saudi-Arabien eine Bodenoffensive im Jemen erwägen könnte, um die Houthi-Bedrohung zu neutralisieren....

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