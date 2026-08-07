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Ripple hat am 1. August so wenig neue XRP freigegeben wie seit langem nicht mehr. Von einer Milliarde Token wanderten 700 Millionen sofort zurück in die Treuhand, netto blieben nur 300 Millionen. Ein knapperes Angebot, vier Tage mit Zuflüssen in die Fonds, und trotzdem rutschte der Kurs am 6. August um 1,7 Prozent auf 1,05 Dollar. Die XRP Prognose steht damit vor der unangenehmsten Frage des Sommers. Wenn nicht einmal die knappste Freigabe des Jahres den Kurs bewegt, was dann? Die Antwort liegt in einer Rechnung, die viele Anleger gerade zum ersten Mal aufmachen.

XRP Prognose im August 2026, warum die knappste Freigabe des Jahres den Kurs nicht bewegt

Ripple gab am 1. August eine Milliarde XRP frei und sperrte vorher 700 Millionen zurück, netto kamen nur 300 Millionen auf den Markt. Im Umlauf sind damit rund 62,5 Milliarden XRP, mehr als 32 Milliarden bleiben in der Treuhand. Laut CoinDCX notiert XRP trotzdem unter dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1,0870 Dollar und deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 1,1202 Dollar. Der MACD liegt unter der Nulllinie, und die Zone zwischen 1,04 und 1,06 Dollar ist die letzte Verteidigungslinie der Käufer.

Goldman Sachs hält inzwischen 153,8 Millionen Dollar in vier Spot-Produkten, ohne dass der Kurs darauf reagiert hätte. Für den August erwartet 24/7 Wall St eine Spanne von 1,00 bis 1,18 Dollar und ein Monatsende nahe 1,10 Dollar. Das sind rund fünf Prozent Luft nach oben, und selbst die verlangen Geduld. Denn der CLARITY Act wurde am 27. Juli zurückgestellt, und Standard Chartered senkte sein Ziel auf 2,80 Dollar. Für die XRP Prognose heißt das, der nächste Impuls liegt in fremder Hand.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar, während die XRP Prognose auf den Senat wartet

Genau diese Rechnung führt derzeit Kapital dorthin, wo niemand auf eine Abstimmung warten muss. Ein Name fällt dabei immer öfter, und der Presale läuft bereits, während der große Markt in Angst handelt.

Jeder weiß, wie schwer ein faires Angebot in Krypto zu finden ist, wenn die meisten Token sich längst bewegt haben, bevor der Käufer davon gehört hat. Der Markt ist voller Lärm, und die Projekte mit den größten Versprechen liefern meistens am wenigsten. Pepeto wurde gebaut, um das zu ändern, indem jede Wallet vom ersten Tag an dieselben Werkzeuge ohne Gebühren erhält. Der Marktplatz bringt eine Cross-Chain-Brücke und einen Risiko-Prüfer an einer Stelle zusammen, sodass Händler Token über Netzwerke bewegen und jedes Projekt vor dem Einstieg prüfen können.

Versteckte Kosten gibt es dabei nicht, und die feste Menge von 420 Billionen Token bedeutet, dass keine überraschende Ausgabe die Bestände verwässern kann. Geführt wird das Projekt von demselben Pepe-Mitgründer, der hinter einem Projekt im Milliardenbereich stand. Genau diese Vorgeschichte erklärt, warum der Presale mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, bevor eine Börse den Handel eröffnete. Der Presale gilt zudem als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar. Eine erwartete Binance-Notierung ist das Ereignis, das jede Position vom Presale-Preis auf den vollen Marktwert umstellt, sobald der Handel startet. Die Projektseite zeigt jedes Werkzeug mit Startdatum und Meilenstein, prüfbar bevor der Handel beginnt. Solche Details sorgen dafür, dass Kapital hereinfließt, auch wenn der breite Markt in Angst und Verwirrung handelt. XRP braucht eine Abstimmung im Senat und Fristen, die niemand steuert, während Pepeto auf fertigen Werkzeugen und einer bereits erwarteten Notierung aufbaut.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an den Senatskalender und die monatliche Freigabe gebunden. Pepeto folgt einem anderen Takt, weil der Presale läuft und die Werkzeuge fertig sind. Dort liegen bereits 10,38 Millionen Dollar von Wallets, die früh gerechnet haben. Frühe HYPE-Halter, die den Walen folgten, sagen alle, sie hätten ihren Einstieg fast verpasst und gern mehr eingesetzt. Wer jetzt einsteigt, folgt demselben Signal in eine Position, die erst die Notierung auf den vollen Marktwert stellt. Wer sie verpasst, beobachtet den nächsten Rückgang und wartet dabei weiter auf eine einzige Abstimmung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose liegt bei 1,00 bis 1,18 Dollar mit einem Monatsende nahe 1,10 Dollar. Entscheidend ist die Zone zwischen 1,04 und 1,06 Dollar, darüber warten 1,0870 und 1,1202 Dollar als nächste Hürden.

Wie unterscheidet sich Pepeto von XRP für neue Käufer?

Pepeto bietet einen Presale-Preis, fertige Werkzeuge und eine erwartete Binance-Notierung, während XRP auf den Senat wartet. Ein Pepe-Mitgründer leitet die Entwicklung, SolidProof hat geprüft, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.