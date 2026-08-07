XRP Prognose August 2026, warum der Senat den XRP Kurs bei 1,03 Dollar allein lässt

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Die XRP Prognose hat am 7. August 2026 ihren wichtigsten Auslöser verloren, denn der US-Senat schob das Votum zum CLARITY Act in den September. XRP fiel daraufhin binnen 24 Stunden um 2,2 Prozent auf rund 1,03 Dollar und notiert damit 71 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Vier Wochen ohne Abstimmung und ohne Katalysator liegen jetzt vor dem Markt. Die Prognosemodelle nennen dafür eine Spanne, die enger kaum sein könnte. Dieser Artikel zeigt Ihnen die entscheidenden Marken und die Zielkurse der Analysehäuser. Und Sie lesen, warum ein Teil des Kapitals diese Wartezeit gar nicht erst absitzt.

XRP Prognose zwischen 1,00 und 1,18 Dollar, während der Senat bis September pausiert

XRP notierte am 7. August bei etwa 1,03 Dollar und war damit einer der schwächsten großen Coins des Tages. Laut crypto.news weist für 24 Stunden ein Minus von 2,2 Prozent aus, auf Wochensicht sind es 5,7 Prozent. Damit bleibt die Bewertung bei rund 64,2 Milliarden Dollar.

Auslöser war die Verschiebung des CLARITY Act, denn Mehrheitsführer John Thune ruft das Gesetz erst nach der Rückkehr des Senats am 14. September auf. Am Terminmarkt stieg das offene Interesse an der Binance auf 195 Millionen Dollar, während das Kaufinteresse im Spothandel laut CryptoQuant um über 52 Prozent einbrach. Am 3. August entfielen zugleich 81 Prozent der XRP Abgänge bei Binance auf sehr große Wallets. Kurzfristig zählen deshalb die Konjunkturdaten, denn der Arbeitsmarktbericht erschien am 7. August und die Inflationszahlen folgen am 12. August.

Die Modelle bleiben eng, denn 24/7 Wall St. rechnet für den August mit 1,00 bis 1,18 Dollar und einem Monatsende nahe 1,10 Dollar. Für das Gesamtjahr nennt crypto.news 1,22 Dollar bei einer Spanne bis 1,47 Dollar. Selbst dieses obere Ende der XRP Prognose sind rund 42 Prozent, und genau hier endet die Rechnung für viele Anleger.

Pepeto, der Vorverkauf, der nicht auf Washington wartet

Wenn die XRP Prognose vier Wochen an einem Termin in Washington hängt, verschiebt sich Kapital dorthin, wo kein Gesetz über den Startzeitpunkt entscheidet. Genau in dieser Lücke läuft ein Vorverkauf, dessen Werkzeuge längst im Einsatz sind. Der aktuelle Markt ist hart für alle, die an der Seitenlinie warten. XRP ETFs nehmen weiter Kapital auf, Institute reichen neue Produkte ein, und die Prognose zeigt nur eine zähe Rückkehr auf Niveaus, die der Coin vor Monaten schon hatte.

Pepeto steht für das genaue Gegenteil. Der Mensch, der den ursprünglichen Pepe Token geschaffen hat, legte dieses Protokoll auf null Handelskosten und laufende Werkzeuge aus, und der Einstieg ist nur deshalb noch offen, weil der Handelsstart aussteht. PepetoSwap arbeitet bei jedem Handel ohne Gebühren, sodass der volle Ertrag in der Position bleibt. Die Cross Chain Bridge verbindet Token über Netzwerke hinweg, sodass Halter Positionen ohne Verkauf und Rückkauf verschieben.

Beide Werkzeuge laufen heute, womit das Protokoll liefert, was andere Vorverkäufe erst auf eine Roadmap schreiben. SolidProof hat den kompletten Quellcode geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete, und darauf stützt sich die Sicherheit des Einstiegs. Wallets, die diese Prüfung und die dauerhaft begrenzten 420 Billionen Token nachgelesen haben, legten bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepeto. Das erwartete Binance Listing rückt näher, und jeder Tag ohne Listing ist ein Tag, an dem der Einstieg noch zum Vorverkaufspreis möglich ist.

Bei 0,000000188 Dollar je Token beginnt dieser Einstieg auf einem Niveau, das ein Coin mit 64 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr bieten kann. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Coin führt ein Team, das ein gebührenfreies Protokoll, eine laufende Bridge und ein geprüftes Audit geliefert hat. Diese Glaubwürdigkeit trennt Vorverkäufe mit Bestand von Projekten, die nach dem Start verschwinden. Auf der Projektseite bauen Halter, die dem Team vertrauen, ihre Positionen längst vor der breiten Masse auf.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt bis September an einen Termin in Washington gebunden, und 42 Prozent sind selbst im besten Fall die Obergrenze. Wer in dieser Pause sucht, landet bei einem Vorverkauf mit eigenem Zeitplan. ETF Zuflüsse setzen einen Boden, aber sie verändern kein Depot. Wenige Stunden Vorsprung entscheiden, ob man eine Bewegung mitnimmt oder von außen zusieht, und bei Pepeto ist dieser Einstieg heute noch offen. Beim Listing zahlen alle späteren Käufer den Preis, den Vorverkaufskäufer jetzt nicht zahlen müssen. Wer heute zögert, kauft morgen den Kurs, den die Käufer von heute schon gesichert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose für August liegt zwischen 1,00 und 1,18 Dollar, mit einem Monatsende nahe 1,10 Dollar und 1,00 Dollar als entscheidender Unterstützung.

Was ist Pepeto und wie viel hat der Vorverkauf eingesammelt?

Pepeto ist ein gebührenfreies Protokoll mit Cross Chain Bridge, geprüft von SolidProof, und der Vorverkauf steht bei über 10,38 Millionen Dollar. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.