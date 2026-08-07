Hochleistungsspeicher sind der zentrale Engpass im KI-Boom. SK Hynix zieht jetzt Konsequenzen: Der südkoreanische Chip-Gigant nimmt eine Rekordsumme von 54,3 Billionen Won in die Hand, um zwei neue Fabriken im Heimatmarkt zu bauen. Für den US-Konkurrenten Micron Technology sind diese Ausbaupläne eher gute als schlechte Nachrichten.SK Hynix greift so tief in die Tasche wie nie zuvor. 54,3 Billionen Won (umgerechnet 38 Milliarden Dollar) will das Unternehmen in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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