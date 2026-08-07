Die UnitedHealth-Aktie könnte nach dem jüngsten Rücksetzer vor einem neuen bullischen Konter stehen. Im Bereich zwischen 399,65 und 404,15 US$ trifft der Titel auf eine wichtige Unterstützungszone, die zuletzt bereits Käufer angelockt hat. Mit aktuell 409,48 US$ setzt sich die Aktie wieder leicht davon ab. Behauptet sich diese Stabilisierung, erscheint ein erneuter Anlauf auf 452,89 US$ realistisch - vom aktuellen Niveau entspricht dies einem Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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