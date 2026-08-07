Cardano Prognose 2026: ADA über 0,20 Dollar, doch der 9. August entscheidet alles

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Große Wallets haben in wenigen Tagen 240 Millionen ADA eingesammelt, und das Volumen im Terminmarkt schoss um 380 Prozent nach oben. Cardano handelt am 7. August 2026 bei rund 0,20 Dollar, ein Plus von etwa 19 Prozent auf Wochensicht. Damit dreht die Cardano Prognose zum ersten Mal seit Monaten ins Positive. Der Kurs hat den 20 und den 50 Tage Durchschnitt hinter sich gelassen und testet die 100 Tage Linie bei 0,197 Dollar. Am 9. August läuft die sechsmonatige Frist für die CME Futures auf ADA ab und öffnet den schnellen Weg zu einem Spot ETF. Was das für den Kurs bedeutet und wohin ein Teil des Kapitals parallel abfließt, zeigen die folgenden Zahlen.

Cardano Prognose: Wale kaufen, Van Rossem läuft, und am 9. August fällt die ETF Entscheidung

Große Wallets sammelten am 5. August rund 240 Millionen ADA ein, während das wöchentliche Volumen im Terminmarkt laut CoinMarketCap um 380 Prozent auf 650 Millionen Dollar sprang. Nach vier grünen Sitzungen in Folge notiert ADA bei rund 0,20 Dollar, der Tages RSI steht über 65 Punkten. Der von der Community bestätigte Van Rossem Hard Fork läuft im Mainnet und senkt die Ausführungskosten für Smart Contracts spürbar. Am 5. August ging zudem ein IBC Testnetz mit Injective live und verbindet Cardano erstmals direkt mit dem Cosmos Ökosystem.

Entscheidend für die Cardano Prognose bleibt jedoch der Kalender. Am 9. August erfüllt der CME Terminmarkt auf ADA die sechsmonatige Frist, danach darf eine Börse einen Spot ETF nach den vereinfachten Regeln listen. Ab diesem Moment laufen 75 Tage bis etwa zum 23. Oktober. Laut Changelly liegt die Cardano Prognose für 2026 zwischen 0,159 und 0,20 Dollar, optimistischere Modelle nennen 0,28 bis 0,30 Dollar. Selbst wenn alles aufgeht, spricht das über eine Verdoppelung. Genau das ist der Punkt, an dem viele Käufer weiterschauen.

Pepeto neben der Cardano Prognose: Gebührenfreie Börse, Cross Chain Bridge und erwartetes Binance Listing

Eine Verdoppelung auf eine Bewertung von sieben Milliarden Dollar ist rechnerisch die Obergrenze. Wer mehr will, muss dorthin, wo noch keine Börse einen Preis festgeschrieben hat. Genau dort positionieren sich gerade Privatkäufer bei Pepeto, einem Presale Meme Coin von einem früheren Pepe Mitgründer, der bereits funktionierende Werkzeuge und echten Wert liefert.

Im Zentrum steht PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, auf der Halter Token handeln und über eine eigene Cross Chain Bridge zwischen sechs Blockchains bewegen. Damit bekommen normale Käufer eine Handelsinfrastruktur, die bisher großen Plattformen vorbehalten war. Der eingebaute Risk Scorer bewertet schon heute die Vertragssicherheit neuer Token Listings, prüft Smart Contracts und markiert riskante Token. So kann jeder Halter selbst entscheiden, bevor ein Listing startet und der Rest des Marktes nachzieht. Pepeto liefert damit, bevor überhaupt Geld eingesammelt wird, und genau das trennt das Projekt von Presales, die nur Versprechen verkaufen.

Frühe Käufer stützen das mit echtem Geld. Der Verkauf hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, während der Stückpreis bei 0,000000188 Dollar steht. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf öffnete. Hinter dem Projekt steht ein früherer Pepe Mitgründer, der den ursprünglichen PEPE Token ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Stück auf 11 Milliarden Dollar getragen hat.

Diesmal steht die Börse bereits, das Binance Listing wird erwartet, und der Einstiegspreis ist noch der aus Runde eins. Viele sehen darin einen der wenigen Token mit echtem Potenzial vor dem Börsenstart. Wer den Fortschritt selbst sehen will, findet die laufenden Zahlen direkt bei Pepeto. Jede gefüllte Stufe verschiebt den Einstieg nach oben, und rückwärts geht dieser Preis nie wieder.

Fazit

Die Cardano Prognose hängt jetzt am 9. August und am Widerstand bei 0,2305 Dollar. ADA bei 0,20 Dollar bietet aber nicht mehr die Phase, aus der am Ende eines Zyklus die großen Geschichten entstehen. Genau diese Phase läuft bei Pepeto gerade, mit funktionierender Börse, Cross Chain Bridge und einem Mitgründer, der schon einmal 11 Milliarden Dollar aufgebaut hat. Jeder ADA Halter, der wirklich verdient hat, stieg früh ein und blieb dabei, während der Rest des Marktes nachzog. Der Presale schließt, sobald die Stufen voll sind. Wer jetzt kauft, hält den Preis, den alle anderen nach dem Listing erst bezahlen müssen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum nennen Anleger neben der Cardano Prognose auch Pepeto?

Weil selbst der beste Fall für ADA eine Verdoppelung beschreibt, während Pepeto noch zum Preis vor dem Listing gehandelt wird. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, SolidProof hat den Vertrag geprüft und ein Binance Listing wird erwartet. Alle aktuellen Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.