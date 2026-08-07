Adobe hat ein Plugin für OpenAIs KI-Chatbot ChatGPT an den Start gebracht. Damit erhalten Nutzer:innen im Chat Zugriff auf über 70 Kreativ-Tools aus Anwendungen wie Photoshop, Acrobat, Firefly, Illustrator und Indesign. Schon bisher konnten Nutzer:innen von OpenAIs KI-Chatbot ChatGPT sich per Text-Prompt im Chat Grafiken oder Bilder erstellen lassen. Mit dem neuen umfangreichen ChatGPT-Plugin von Adobe stehen jetzt über 70 Kreativ-Tools aus Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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