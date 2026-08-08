Im Rahmen des von Kanada geleiteten Ausbaus wird die weltweit größte und leistungsfähigste C-130-Löschflugzeugflotte aufgebaut

Coulson Aviation Canada, die kanadische Niederlassung von Coulson Aviation, hat von der kanadischen Regierung zehn ehemalige CC-130H-Hercules-Flugzeuge der Royal Canadian Air Force erworben.

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Britton Coulson, left, and Wayne Coulson stand in front of one of 10 former Royal Canadian Air Force CC-130H Hercules aircraft recently acquired by Coulson Aviation from the Government of Canada. At right is a Coulson C-130H outfitted for aerial firefighting with the company's proprietary RADS-XXL retardant delivery system, capable of carrying up to 4,000 U.S. gallons, or more than 15,000 litres, of water or fire retardant. The acquisition doubles Coulson's global C-130H fleet to 20 aircraft, expanding its capacity to build the world's largest C-130 airtanker fleet.

Durch diesen Erwerb verdoppelt sich die weltweite C-130H-Flotte von Coulson von 10 auf 20 Flugzeuge, und die kanadische Niederlassung erhält damit die nötige Größe, um die weltweit größte und leistungsfähigste C-130-Löschflugzeugflotte aufzubauen.

Das Programm wird von Coulson Aviation Canada und dessen Teams aus den Bereichen Technik, Fertigung, Wartung und Betrieb in British Columbia geleitet.

"Diese Flugzeuge waren jahrzehntelang im Dienst Kanadas, und wir möchten den Männern und Frauen der RCAF unsere Anerkennung aussprechen, die diese Flugzeuge während ihrer gesamten Dienstzeit mit außergewöhnlicher Professionalität geflogen haben", sagte Wayne Coulson, CEO von Coulson Aviation Canada.

Viele Jahre lang leistete die CC-130H in Kanada Dienste in den Bereichen taktischer Lufttransport, Such- und Rettungsaktionen, Einsätze in der Arktis, Katastrophenschutz, humanitäre Missionen und internationale Einsätze.

Kanada erlebt derzeit längere und komplexere Waldbrandsaisons, wobei größere und intensivere Brände höhere Anforderungen an die Feuerwehrleute und Einsatzkräfte stellen. Dieses sich wandelnde Umfeld erfordert Flugzeuge, die Brandherde schnell erreichen, große und kontrollierte Löschmittelstreifen abwerfen und den Einsatz während der zunehmend anspruchsvollen Waldbrandsaisons aufrechterhalten können.

Die Anschaffung baut auf dem bestehenden C-130H-Programm von Coulson sowie auf dessen Erfahrung bei der Umrüstung, Zertifizierung, dem Betrieb und der Wartung des Flugzeugs als Löschflugzeug auf.

Die einsatzfähigen C-130H-Löschflugzeuge von Coulson sind mit dem firmeneigenen Löschmittelabwurfsystem RADS-XXL ausgestattet. Jedes Flugzeug kann bis zu 4.000 US-Gallonen das sind mehr als 15.000 Liter Wasser oder Löschmittel transportieren.

Das RADS-XXL-System ermöglicht der Flugbesatzung eine präzise Steuerung der Abwurfmenge und der Abdeckungsfläche bei jedem Abwurf. Dank seiner hohen Durchflussrate in Verbindung mit der Nutzlast, der Geschwindigkeit, der Reichweite und der Fähigkeit der C-130, auch von kürzeren Start- und Landebahnen aus zu operieren, eignet sich das Flugzeug sowohl für schnelle Erstbekämpfung als auch für den nachhaltigen Einsatz bei Waldbränden.

"Feuerwehrleute vor Ort benötigen Flugzeuge, die schnell vor Ort sein können, eine nennenswerte Ladung transportieren und im Einsatz bleiben", sagte Coulson. "Diese Flugzeuge werden die derzeitige Erstbekämpfungskapazität in Kanada um ein Vielfaches erhöhen."

Coulson Aviation Canada unterstützt das gesamte C-130-Löschflugzeugprogramm, einschließlich Konstruktion, Zertifizierung, Fertigung, Flugzeugumbau, Wartung, Schulung und Flugbetrieb.

Die Übernahme soll voraussichtlich die Zahl der qualifizierten Arbeitsplätze in Kanada in den Bereichen Flugzeugtechnik, Fertigung, Wartung, Flugbetrieb und technische Ausbildung erhöhen.

Die Ankündigung erfolgte bei Cascade Aerospace in Abbotsford, wo sich derzeit mehrere der ehemaligen RCAF-Flugzeuge befinden.

Coulson brachte zudem "Tanker 131", eines seiner einsatzfähigen C-130H-Löschflugzeuge, nach Abbotsford, um zu demonstrieren, wozu die Hercules in ihrer neuen Rolle fähig ist. "Tanker 131" wird während der Abbotsford International Airshow einen Demonstrationsabwurf durchführen und dabei die Leistungsfähigkeit des 4.000-Gallonen-RADS-XXL-Löschsystems von Coulson unter Beweis stellen.

Über Coulson Aviation Canada

Coulson Aviation Canada ist die kanadische Niederlassung von Coulson Aviation, einem familiengeführten, weltweit tätigen Luftfahrtunternehmen mit Hauptsitz in Port Alberni, British Columbia.

Coulson ist das weltweit größte private Unternehmen für Luftbrandbekämpfung und verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt sowie über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Luftbrandbekämpfung.

Das Unternehmen betreibt eine gemischte Flotte von mehr als 60 Starrflügel- und Drehflügelflugzeugen und unterstützt damit Behörden in ganz Nordamerika, Südamerika und Australien.

Coulson entwickelt, fertigt, zertifiziert, betreibt und wartet seine eigenen Luftlöschsysteme, darunter die RADS-Produktfamilie von Löschmittelabwurfsystemen. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, die Sicherheit, Präzision und Wirksamkeit seiner Flugzeuge und seiner Brandbekämpfungstechnologie kontinuierlich zu verbessern.

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