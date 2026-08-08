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Der Bitcoin Kurs klebt bei rund 64.300 Dollar und kommt seit Tagen keinen Schritt voran, obwohl institutionelles Geld zurückfließt. Heute entscheidet der amerikanische Arbeitsmarktbericht, in welche Richtung sich diese Spanne endlich auflöst. Volkswirte rechnen mit 83.000 neuen Stellen bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent. Vanguard erwartet nur 18.000 Stellen, eine Zahl, die Zinssenkungserwartungen sofort zurückbringen würde. Gleichzeitig sammelten die US-Spot-ETFs 626 Millionen Dollar in nur drei Tagen ein, ohne einen einzigen Abflusstag im gesamten August. Über 64.000 Dollar bleibt der Weg zu 65.500 und 67.000 Dollar offen, darunter wartet die Zone um 62.500 Dollar. Der Artikel zeigt, welche Marken beim Bitcoin Kurs heute wirklich zählen. Und er zeigt, warum 1,29 Billionen Dollar Marktwert die Rechnung für jeden neuen Käufer grundlegend verändern.

Bitcoin Kurs heute: BTC zwischen 64.000 Dollar, ETF-Zuflüssen und dem Arbeitsmarktbericht

Laut CoinDesk notiert BTC praktisch unverändert bei rund 64.300 Dollar, während der Handel auf die Jobdaten wartet. Vergangene Woche fiel der Kurs bis auf 62.500 Dollar, dort stiegen Käufer mehrfach ein. Nach Daten von CoinGabbar liegt die Marktkapitalisierung bei 1,29 Billionen Dollar, der Marktanteil bei 56,7 Prozent. Der Ölpreis zog nach stockenden Gesprächen um die Straße von Hormus an und belebte die Inflationssorge, die den Bitcoin Kurs seit dem Frühsommer deckelt. Die institutionelle Seite erzählt dagegen eine andere Geschichte.

Am Mittwoch flossen 244,4 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, BlackRock steuerte über drei Tage 479 Millionen Dollar bei. Große Adressen kauften in derselben Zeit BTC im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar. Belastend bleiben eine Sicherheitslücke in der Coldcard-Firmware über fast 100 Millionen Dollar und der CLARITY Act, dessen Chance Polymarket auf 28 Prozent senkte. Fällt BTC unter 63.000 Dollar, rückt 62.500 Dollar zurück in den Blick. Gelingt der Sprung über 65.500 Dollar, wartet der Bereich zwischen 66.800 und 67.300 Dollar. In beiden Fällen gilt dieselbe Rechnung, denn 1,29 Billionen Dollar bewegen sich nur mit enormem Kapital.

Pepeto beginnt dort, wo der Bitcoin Kurs 1,29 Billionen Dollar hinter sich herzieht

Genau diese Rechnung schiebt Kapital in eine andere Ecke des Marktes. Wer 1,29 Billionen Dollar vor sich hat, weiß, wie viel Geld eine Verdopplung kostet. Also suchen Wallets dort, wo die Bewertung noch nicht geschrieben ist, und landen bei einem Presale namens Pepeto. Der Kryptomarkt hat zu viele Token gesehen, die mit nichts als einem Logo und einem Versprechen starteten. Wer sich darauf verließ, verlor Kapital und Zeit mit Fahrplänen, die nie geliefert wurden.

Pepeto wurde von Grund auf gebaut, um genau dieses Problem zu lösen. Der Pepe-Mitgründer entwarf diese Börse mit PepetoSwap im Zentrum, einer Handelsebene ganz ohne Gebühren. Dort tauschen Halter Meme-Token zum Selbstkostenpreis, statt eine zentrale Plattform dafür zu bezahlen. Daneben bewegt eine Cross-Chain-Bridge Token in einem einzigen Schritt über Chains, ohne Wallet-Wechsel und ohne doppelte Gebühren. Beide Werkzeuge stehen auf keinem Fahrplan, sie laufen, während der Presale noch offen ist.

10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, und wer jetzt dazukommt, positioniert sich vor dem erwarteten Binance-Listing. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Vertragscode kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Token verkauft wurde. 420 Billionen Token geben der Börse die Tiefe für Volumen über mehrere Handelspaare, sobald das Listing neue Halter bringt. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, ein Kurs, den es nur gibt, solange der Presale läuft.

Der Unterschied zum Bitcoin Kurs liegt in der verbleibenden Strecke, denn ein Niveau über 64.000 Dollar braucht enorme Summen für eine Verdopplung. Ein Presale mit geprüften Werkzeugen, bestätigtem Audit und anstehendem Listing startet von einem Bruchteil dieses Niveaus, und genau dort liegt der Spielraum, den ein Listing öffnen kann.

Fazit

Der Bitcoin Kurs hängt heute an einer einzigen Zahl aus Washington. 1,29 Billionen Dollar Marktwert begrenzen aber, wie weit ein solcher Kurs prozentual überhaupt noch laufen kann. Pepeto steht daneben mit einer funktionierenden Börse und einem Presale-Kurs, den große Werte nicht bieten können. 10,38 Millionen Dollar, eingesammelt mitten in der Angst, zeigen, dass erfahrenes Kapital längst gerechnet hat. Hinter dem Einstieg stehen geprüfte Werkzeuge und ein Audit von SolidProof. Wer dem Presale vor dem erwarteten Binance-Listing folgen will, hat nur dieses Fenster, denn danach kauft man zum Listingkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie steht der Bitcoin Kurs heute?

BTC liegt bei rund 64.300 Dollar, gestützt bei 64.000 und 63.000 Dollar, mit Widerstand bei 65.500 und 67.300 Dollar.

Warum wird Pepeto neben BTC so oft genannt?

Pepeto bietet eine funktionierende Börse und einen Presale-Kurs mit mehr Spielraum, als große Werte liefern können. Alle Daten stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.