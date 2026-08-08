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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
07.08.26 | 17:35
29,040 Euro
-0,38 % -0,110
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Deutschland 40
Eurozone 50
Prime Standard
Europa 50
Deutschland Tech 30
Europa 600
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DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
28,95029,05013:04
28,96029,04007.08.
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DEUTSCHE TELEKOM
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE TELEKOM AG29,040-0,38 %
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