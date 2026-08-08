München (ots) -90 laute, spannende und aufregende erste Minuten der neuen Saison in der 3. Liga! Das Eröffnungsspiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf hat direkt großen Unterhaltungswert. "Es war genau das Eröffnungsspiel, was diese Liga verdient hat", ist MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger vom 2:1-Auftaktsieg der Mannheimer begeistert.Ersten Diskussionsstoff gibt's bereits nach vier Minuten, als ein Klammern von Mannheims Lukas Klünter gegen Fabian Schleusener nicht als Notbremse geahndet wird. Die RefCam von Schiedsrichterin Fabienne Michel gewährt spannende Einblicke in die Szene und die anschließenden vehementen Diskussionen mit den Fortuna-Profis. Die 31-Jährige zeigt sich nach der Partie selbstkritisch: "Wenn ich mir das jetzt nochmal in der Zeitlupe anschaue, sehe ich: Der Stürmer ist in der besseren Position und dann ist da ein Griff. Dann muss ich mir die Frage stellen: Ist der Griff ausreichend? Es ist eine super-kritische Szene. Wenn ich jetzt auf die Bilder schaue, sehe ich, dass da ein Griff da ist." MagentaSport-Experte Fabian Klos zieht ob der selbstkritischen und offenen Aussagen von Fabienne Michel seinen Hut und lobt die Schiedsrichterin: "Ich möchte gerade klatschen! Weil ich in meiner Karriere so viele junge Schiedsrichter auch erlebt habe, die nach dem Spiel nicht mit sich reden lassen, die sich niemals hier vor die Kamera gestellt hätten - geschweige denn sich so dazu geäußert hätten. Von daher: Ich ziehe meinen Hut! Vielen Dank für die Offenheit. Gutes Beispiel - nehmt euch ein Beispiel an der jungen Frau!"Am Ende setzt sich der Waldhof in einem intensiven Spiel durch - Fortuna-Trainer Alexander Ende hat den Grund schnell gefunden: "Eine brutal schlechte 1. Halbzeit gegen den Ball. Wir wollten kompakt sein - wir waren alles andere als kompakt. Wir haben riesige Räume gehabt, nie Zugriff bekommen. Das war schon außergewöhnlich." Endes Gegenüber Rui Mota feiert hingegen einen traumhaften Einstand - im wahrsten Sinne: "Ich möchte unseren Fans danken, denn sie haben genau das getan, wovon ich geträumt habe: dass wir einen zwölften Mann hinter uns haben. Sie haben uns angefeuert, das hat uns viel Energie gegeben. [...] Das ist auch ein Grund, warum ich hierhergekommen bin. Ich bin komplett leidenschaftlich beim Fußball. Und ich weiß, dass es im deutschen Fußball genauso ist."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zum Eröffnungsspiel Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am morgigen Samstag ab 13.30 Uhr mit der Konferenz und ab 13.45 Uhr mit den Einzelspielen. Topspiel am Sonntag ab 16.15 Uhr: Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen. Fußball zudem live und kostenlos: Morgen ab 15.00 Uhr mit dem Bundesligisten 1. FC Köln im Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian.Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf 2:1Mannheim ärgert den Absteiger und setzt Ausrufezeichen - Schiedsrichterin Fabienne Michel zeigt sich selbstkritischHochspannende Einblicke mit der RefCam! Schiedsrichterin Fabienne Michel ist nach dem Spiel im MagentaSport-Studio und äußert sich zur womöglich spielentscheidenden Szene. Ein Klammern von Mannheims Lukas Klünter gegen Fabian Schleusener in der 4. Minute ahndet sie nicht als Foul und damit nicht als Notbremse. Die RefCam gewährt Einblick auf die Sicht der Schiedsrichterin und die anschließenden Diskussionen mit den Fortuna-Profis (siehe Clip unten mit Aussagen von Fabienne Michel und Fabian Klos).Fabienne Michel erklärt ihre Sicht auf die Entscheidung in der Situation - und räumt nach Ansicht der Bilder nach der Partie ein, dass sie anders entschieden hätte: "Ganz grundsätzlich ist meine Marschroute: Eine Rote Karte ist ein unfassbarer Eingriff ins Spiel - ob in der 3. oder 60. Minute. Im laufenden Spiel hat mir die Klarheit gefehlt. Wenn mir die Klarheit fehlt, bleibe ich weg und gehe nicht auf die Extrementscheidung. Wenn ich mir das jetzt nochmal in der Zeitlupe anschaue, sehe ich: Der Stürmer ist in der besseren Position und dann ist da ein Griff. Dann muss ich mir die Frage stellen: Ist der Griff ausreichend? Es ist eine super-kritische Szene. Wenn ich jetzt auf die Bilder schaue, sehe ich, dass da ein Griff da ist."MagentaSport-Experte Fabian Klos zieht ob dieser selbstkritischen Aussagen von Fabienne Michel den Hut und lobt die Schiedsrichterin: "Ich möchte gerade klatschen! Weil ich in meiner Karriere so viele junge Schiedsrichter auch erlebt habe, die nach dem Spiel nicht mit sich reden lassen, die sich niemals hier vor die Kamera gestellt hätten - geschweige denn sich so dazu geäußert hätten. Von daher: Ich ziehe meinen Hut! Vielen Dank für die Offenheit. Gutes Beispiel - nehmt euch ein Beispiel an der jungen Frau!"Fabienne Michel zu den Reklamationen der Fortuna-Profis: "Es ist kein schönes Gefühl, wenn man so vielen Spielern angelaufen wird. Es war ja auch eine sehr kritische Szene. Deswegen ist es auch normal, dass da Spieler kommen. Aber es ist natürlich trotzdem unangenehm, wenn so viele Spieler kommen und reklamieren."MagentaSport-Experte Fabien Klos ist beeindruckt von den RefCam-Bildern nach der strittigen Szene: "Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, wie sich das anfühlt, wenn als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin fünf erwachsene Menschen auf einen einreden, zustürmen und du dich sortieren musst. Es ist schon viel, was du an Eindrücken verarbeiten musst."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=UHJYVnF3VlgyT3l1eVdrQjBmN2xYUXM0MTV0eHZOUlRoeUlxNDhPTUFpMD0=Der gesperrte Fortuna-Kapitän Jorrit Hendrix wird in der Halbzeitpause deutlich: "Du siehst den Kontaktmoment. Mit VAR-Entscheidung hätte es die Rote Karte gegeben. Da bin ich zu 100 Prozent sicher!"MagentaSport-Experte Fabian Klos pflichtet bei: "Schleusener sucht den Kontakt, kriegt den Kontakt klar mit beiden Händen, lässt sich dann fallen. Deswegen ist es eine Rote Karte."Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Wi9ralhqOUtvdTlMckQzZDNkTkxMdE43T29zaEIwU1FZUWlFSDdyckY2az0=Die weiteren Stimmen zum SpielRui Mota, Trainer Waldhof Mannheim: "Das Wichtigste ist, das erste Spiel zu gewinnen. Ich möchte unseren Fans danken, denn sie haben genau das getan, wovon ich geträumt habe: dass wir einen zwölften Mann hinter uns haben. Sie haben uns angefeuert, das hat uns viel Energie gegeben. [...] Das ist auch ein Grund, warum ich hierhergekommen bin. Ich bin komplett leidenschaftlich beim Fußball. Und ich weiß, dass es im deutschen Fußball genauso ist. Das ist meine Identität. Ich weiß, dass vor allem die Fans hier in Mannheim eine großartige Unterstützung sind. Das ist etwas, worüber ich sehr glücklich bin."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cThBUHYxUFlBSHhMZWhHdk1wRmI4YWMydzlFc3RUSmZNYUNJVVZjNEVsaz0=Lukas Klünter, einer von vier Waldhof-Kapitänen, über die These, dass die Mannschaft das Zeug für die Top 6 habe: "Ich möchte das jetzt nicht zu früh fokussieren, aber uns ist wichtig, dass wir dieses Jahr einen Schritt nach vorne machen. Das war ein erster guter Schritt, aber noch nicht allzu aussagekräftig."... über die Atmosphäre im Stadion - auch mit Blick auf das Pokal-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern in zwei Wochen: "Ich hatte Gänsehaut, als ich rausgekommen bin. Wir haben immer schon geile Fans gehabt, die super Stimmung machen. Aber die zwei Spiele mit heute und in zwei Wochen sind etwas ganz Besonderes für den Verein. Da wird die Bude brennen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=aWRzWnBQbFFLUGRLSzZpQ2VUZDcyajUzS3l5U1lwMmxwRmVZRkdBRmtOUT0=Alexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Eine brutal schlechte 1. Halbzeit gegen den Ball. Wir wollten kompakt sein - wir waren alles andere als kompakt. Wir haben riesige Räume gehabt, nie Zugriff bekommen. Das war schon außergewöhnlich. [...] Wenn du hier bestehen willst, dann darfst du nicht eine Halbzeit gegen den Ball so wegschenken wie wir es gemacht haben."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=T0c5ekZTZFZaQkRxb21ZdkhJYUczaHI2OFBQQU53UlAwR1ZESnpqdjFwaz0=Matthias Zimmermann, Fortuna Düsseldorf: "Wir haben einfach noch viel Arbeit vor uns. Klar, wir haben die ersten Minuten verschlafen. Aber wir haben trotzdem drei, vier gute Balleroberungen in den ersten 15 Minuten. Wir laufen zweimal 3-gegen-1 auf die Kette, kriegen ein Traumtor hinten. Man muss sagen, dass wir die erste halbe Stunde nicht da waren. Die Abstände waren viel zu groß. Aber trotzdem sehe ich nicht, dass alles schlecht war."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=YnFQZGVISXVUb3RMZ05TRzQxb0hmNDQ4Zm50Zk5vT01Ja3lZNXUwdGtFYz0=Samir Arabi, Sportvorstand Fortuna Düsseldorf, über eine mögliche Verpflichtung von Andreas Müller aus der 2. Liga: "Es ist korrekt, ich kenne den Spieler. Er hat Zweitliga-Erfahrung, das kann ich bestätigen. Einzelne Namen werden wir hier nicht kommentieren. Es wird aber schon so sein, dass wir auf der einen oder anderen Position zulegen wollen."... über Trainer Alexander Ende, der am Ende der letzten Saison mit der Fortuna abstieg: "Es ging darum, den Alex in einer ruhigen Atmosphäre zu treffen. Er war mit seiner Frau auf Mallorca im Urlaub, um abzuschalten. Er war ja nicht der Alleinschuldige. Wie hat er das aufgearbeitet? Was hat er reflektiert? Was würde er jetzt ändern? Da hat er mich total überzeugt!"Waldhofs neuer Trainer Rui Mota ließ vor Saisonbeginn mit einer ungewöhnlichen Entscheidung aufhorchen: Der Coach hat mit Lukas Klünter, Terrence Boyd, Thijmen Nijhuis und Claudio Kammerknecht vier gleichberechtigte Kapitäne ernannt. Im Eröffnungsspiel trägt Lukas Klünter die Binde - der auch in der vergangenen Spielzeit Spielführer war. MagentaSport-Experte Fabian Klos ist über die Regelung des Trainers mit vier Kapitänen erstaunt: "Ich habe es noch nie gehört, dass es vier gleichberechtigte Kapitäne gibt. Es gab schon Experimente mit zweien - ich war mal bei Arminia Bielefeld daran beteiligt. Es ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ich bin ein Freund davon, immer einen ersten Ansprechpartner als Trainer zu haben - dass sich ausgetauscht und sich gerieben werden kann. Wenn du vier Kapitäne hast, hast du vier verschiedene Meinungen - mit dem Trainer noch eine fünfte. Ich stelle es mir schwierig vor. Alles muss erst einmal ausprobiert werden."Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 1. SpieltagSamstag, 08.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers, MSV Duisburg - SV Meppen, SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster, FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg, TSV Havelse - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna KölnSonntag, 09.08.2026ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SC Verl3. Liga | 2. SpieltagFreitag, 14.08.2026ab 18.45 Uhr: FC Würzburger Kickers - SV Wehen WiesbadenSamstag, 15.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV DuisburgSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria KölnTestspielSamstag, 08.08.2026ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Real Sociedad San Sebastián (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)Telekom Cup 2026Samstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)Google Pixel Supercup 2026 der FrauenSamstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - VfL WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6329431